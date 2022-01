Klarmobil: 50 Euro Rufnummernmitnahme-Bonus und 6 Monate Readly kostenfrei

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil startet aktuell mit einer Aktion für Neukunden. Unter anderem gibt es einen Rufnummernmitnahme-Bonus.

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil möchte mit einer neuen Aktion auf Kundenfang gehen. So gibt es aktuell zu jedem Allnet-Flat-Tarif einen Bonus für die Rufnummernmitnahme in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich gibt es die Lese-Flatrate Readly sechs Monate kostenfrei on top (kündigen nicht vergessen).

Alle Allnet-Flats sind im Telekom-Netz angesiedelt und bieten auch aktuell noch das seit der letzten Aktion erhöhte Datenvolumen von 5 GB, 15 GB oder 20 GB.

Klarmobil Allnet-Flats in der Übersicht

Allnet-Flat 5 GB im Telekom-Netz für 9,99 €

FLAT Internet 5 GB Inkl. LTE mit bis zu 25 Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

Telekom-Netz

EU-Roaming

Bonus für Rufnummernmitnahme: 50 €

Monatlicher Grundpreis 9,99 € (Effektivpreis dank Bonus: 8,74 €)

Anschlusspreis 19,99 €

6 Monate Readly gratis

Alternative für diesen Tarif: fraenk mit dem Code „BAEM“ = 6 GB für 10 € pro Monat.

Allnet-Flat 15 GB im Telekom-Netz für 14,99 €

FLAT Internet 15 GB Inkl. LTE mit bis zu 25 Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

Telekom-Netz

EU-Roaming

Bonus für Rufnummernmitnahme: 50 €

Monatlicher Grundpreis 14,99 € (Effektivpreis dank Bonus: 13,74 €)

Anschlusspreis 19,99 €

6 Monate Readly gratis

Allnet-Flat 20 GB im Telekom-Netz für 19,99 €

FLAT Internet 20 GB Inkl. LTE mit bis zu 50 Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

Telekom-Netz

EU-Roaming

Bonus für Rufnummernmitnahme: 50 €

Monatlicher Grundpreis 19,99 € (Effektivpreis dank Bonus: 18,74 €)

Anschlusspreis 19,99 €

6 Monate Readly gratis

Es gibt wie üblich eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Länger sollte man die Tarife auch nicht nutzen, denn ab dem 25. Monat werden sie kostenintensiver.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

