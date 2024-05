Klarna passt Zinsen auf Festgeld+ an

Klarna hat die Zinsen für eines seiner Festgeldangebote mit verschiedenen Laufzeiten angepasst. Eine Zusammenfassung findet sich in diesem Artikel.

Klarna Festgeld ist ein klassisches Festgeldkonto. Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 18 Jahre alt ist, kann das Festgeldkonto relativ einfach per Postident eröffnen. Es gibt aber auch das Festgeld+, das nur über die Klarna App verfügbar ist und auf dem derzeit der Vermarktungsschwerpunkt liegt.

Die Konditionen des Klarna Festgelds+ werden ab sofort (10.05.2024) durch die Bank weg leicht nach unten angepasst. Dieser Trend dürfte sich in der nächsten Zeit noch verstärken, sodass man sein Interesse an Festgeldanlagen nicht zu weit in die Zukunft verschieben sollte.

Klarna Festgeld+ Konditionen

6 Monate: 3,33 % p. a. (Anpassung)

12 Monate: 3,51 % p. a. (Anpassung)

18 Monate: 3,38 % p. a. (Anpassung)

24 Monate: 3,43 % p. a. (Anpassung)

36 Monate: 3,39 % p. a. (Anpassung)

48 Monate: 3,32 % p. a. (Anpassung)

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, unterliegt es der schwedischen Einlagensicherung. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten dieser Person) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

