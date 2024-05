Nintendo Switch: Das sind die 10 beliebtesten Spiele aller Zeiten

Bei Nintendo hat man heute die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und uns verraten, wie viele Einheiten der Switch verkauft wurden. Und wie immer gab es auch ein Update für die Spiele, denn Nintendo hat die Top 10 frisch aktualisiert.

Bestseller der Nintendo Switch ist und bleibt Mario Kart 8 Deluxe, was auch kein anderes Spiel mehr einholen wird. Es ist eines der erfolgreichsten Single-Plattform-Spiele aller Zeiten. Vor allem das DLC hat nochmal für einen kleinen Push gesorgt.

Sonst gibt es keine Überraschungen in den Top 10, die haben sich so langsam aber sicher „gefestigt“ und man merkt auch, dass das Wachstum spürbar nachlässt. Es wird also Zeit für einen Switch-Nachfolger, aber diesen werden wir sehr bald sehen.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

