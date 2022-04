Klick-Köder: Mondelez warnt vor falschen Milka-Gewinnspielen

Die Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG warnt aktuell vor falschen Milka-Gewinnspielen, die als Klick-Köder genutzt werden.

In unterschiedlichen Medien werden Konsumenten aktuell wieder vermehrt auf falsche Milka-Gewinnspiele hingewiesen. Vor allem über Messenger wie WhatsApp oder Telegram machen solche Links groß die Runde. Hierbei handelt es sich um Klick-Köder, welche in ein Gewinnspiel überleiten.

Diese Aktionen stammen nicht von Mondelez. Die Marke Milka steht mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang. Sie verfolgen vielmehr nur den Zweck, personenbezogene Daten zu erhalten, um die Teilnehmer im Anschluss zu kontaktieren.

Worauf Konsumenten laut Mondelez achten sollten:

Gewinnspiele von Milka oder Mondelez International, die auf www.milka.com / www.milka.de / www.milka.at oder anderen Milka Websites stattfinden oder in unseren Kanälen in sozialen Medien angeboten werden, enthalten IMMER zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum, in denen das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International konkret benannt wird. Beispiele für richtige Absender des Gewinnspiels sind beispielsweise:

MONDELEZ DEUTSCHLAND SERVICES GMBH & CO: KG

MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH – ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH

Ist der Absender nicht MONDELEZ, sind Informationen nicht eindeutig oder fehlen, raten wir klar von der Abgabe personenbezogener Daten ab!