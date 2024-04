LBBW und Bitpanda starten Krypto-Partnerschaft

Bitpanda Technology Solutions und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind eine strategische Partnerschaft eingegangen.

Die Kooperation ermöglicht der LBBW den Zugang zu Bitpandas „Investment-as-a-Service“-Infrastruktur für die Verwahrung und den Erwerb von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Die LBBW sieht in der Kooperation nach eigenen Angaben einen klaren Mehrwert für ihre Unternehmenskunden, da sie nun Lösungen im Bereich Digital Assets anbieten kann.

Das Interesse deutscher Unternehmen an Kryptowährungen wächst stetig, wodurch die Verwahrung von Krypto-Assets immer wichtiger wird, so die Bank. Die LBBW und Bitpanda planen, ihren Unternehmenskunden in den kommenden Monaten eine regulierte Plattform für Kryptowährungen anzubieten.

Bitpanda gilt als einer der am stärksten regulierten Anbieter in der Krypto-Branche mit Lizenzen in mehreren europäischen Ländern und mehr als vier Millionen Nutzern in der EU. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit einer Bilanzsumme von 333 Milliarden Euro und rund 10.000 Beschäftigten (Stand 31.12.2023) ist die LBBW eine der größten Banken Deutschlands.

-->