LEBARA Mobilfunk: 50 Euro Wechselbonus und mehr

Im Zuge seiner neuen Kampagne startet der Mobilfunkanbieter LEBARA eine Sonderaktion für Neukunden: Bis Ende Juli haben Interessierte die Möglichkeit, sich online über die LEBARA-Aktionsseite einen 50-Euro-Bonus zu sichern, wenn sie mitsamt ihrer bisherigen Rufnummer in die LEBARA-Tarifwelt eintreten.

Zudem erhalten sie in dieser Zeit bei Online-Buchung des „HELLO! S“-Prepaid-Tarifs doppeltes Datenvolumen und damit 6 GB zum mobilen Surfen „kostenfrei“ on top. Der Datenvolumen-Bonus bleibt dauerhaft inkludiert, sofern der Tarif automatisch verlängert wird.

Das bedeutet: 9,99 Euro fallen für 12 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Gespräche in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flat in deutsche Mobilfunknetze an. Des Weiteren hält der Tarif 50 Gesprächsminuten für Telefonate in 50 Länder weltweit bereit.

Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

