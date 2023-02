LEBARA Prepaid: Datenvolumen-Bonus bei Onlinebuchung

Der Mobilfunkanbieter LEBARA startet aktuell mit einem Datenvolumen-Bonus bei Onlinebuchung der LEBARA Prepaid-Tarife.

Nutzer der LEBARA „HELLO!“-Prepaid-Tarife erhalten ein neues Angebot: Ab sofort gibt es bei Onlinebuchung der Tarife S, M, L und XXL mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. So stehen innerhalb der vierwöchigen Laufzeit anstatt 4, 9, 13 oder 20 GB fortan dauerhaft 6, 12, 18 oder 25 GB zum mobilen Surfen bereit.

Damit wird der Prepaid-Tarif „HELLO! S“ optimiert. Für 9,99 € pro vier Wochen erhalten Online-Kunden 50 % mehr Datenvolumen. Des Weiteren bietet der Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat in deutsche Mobilnetze sowie 50 Minuten für Gespräche in 50 Ländern weltweit.

Auch bietet LEBARA ab 19,99 € ein Kontingent von 18 GB Datenvolumen, sofern die Buchung online erfolgt. Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

