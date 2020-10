LG OLED R: Für 70.000+ Euro wird gerollt

LG präsentierte Anfang 2019 einen ausfahrbaren OLED TV, bei dem das Display zusammengerollt wird, wenn man es nicht benötigt. Dieses Modell sorgte auf der CES 2019 für sehr viel Gesprächsstoff und kommt jetzt sogar in den Handel.

Für umgerechnet 73.661,60 Euro kann man sich einen LG OLED R in Südkorea kaufen. Es ist ein Luxus-TV, der so teuer wie ein Premium-Auto ist, die Zielgruppe dürfte also dementsprechend klein ausfallen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass der ein oder andere mit dem nötigen Kleingeld da zuschlagen wird.

Und im Vergleich zu einem mLED-Modell von Samsung ist das ein Schnäppchen.

Es handelt sich hier übrigens um einen normalen Smart TV von LG mit 65 Zoll und OLED-Panel, nur eben mit einem komplett flexiblen Display, welches gerollt werden kann. Das „R“ steht aber nicht nur für „rollable“, sondern auch “revolutionary“-

LG vermarktet den LG OLED Signature R (so der komplette Name) eher als ein Stück Kunst, welches man sich ins Wohnzimmer stellen möchte und welches mit exklusiven Materialien in wahlweise Signature Black, Moon Gray, Topaz Blue, oder Toffee Brown daher kommt. Mal schauen, ob das ein Experiment bleibt, oder ob rollbare TVs vielleicht sogar irgendwann zur Normalität gehören werden.

