LG OLED TVs 2024: Neue Modelle sind attraktiver für Gamer

Das Jahr neigt sich dem Ende und das bedeutet, dass die Hersteller bereits ihre Neuheiten für 2024 einplanen. Die CES ist jedes Jahr der große Auftakt und dort liegt der Fokus meistens auf neuen Smart TVs. LG dürfte 2024 wieder dabei sein.

LG OLED TVs: Schritt zu 144 Hz steht an

Wir werden also womöglich das neue OLED TV-Lineup, bestehend aus LG B4, LG C4 und LG G4, sehen. Mittlerweile gibt es auch die ersten Leaks und Hinweise und somit haben wir schon eine (für manche) wichtige Neuerung für 2024: 144 Hz.

LG zieht also vermutlich mit den OLED TVs von Samsung mit und möchte für PC-Gamer attraktiver werden, als Konsolenspieler ist das egal, denn da gibt es maximal 120 Hz (und das auch eher selten). Die neuen OLED TVs wurden bereits von AMD (FreeSync Premium, 40 bis 144 Hz VRR, aber nur bei C4 und G4) zertifiziert.

Das gute Panel (MLA OLED) dürfte aber der G-Reihe vorbehalten bleiben, ein Bild der neuen TVs deutet an, dass es noch nicht in die C-Reihe wandert. Mal schauen, ob Samsung nächstes Jahr das bessere und hellere OLED-Panel in der günstigeren OLED-Reihe anbieten wird. Weitere Neuerungen für 2024 sind nicht bekannt.

