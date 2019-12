LG: Neue Soundbars mit KI-Modus

LG möchte auf der CES 2020 in ein paar Tagen neue Soundbars zeigen, welche wieder mit Meridian Audio entwickelt wurden. Das Lineup für das kommende Jahr unterstützt laut LG Electronics unter anderem Dolby Atmos und DTS:X.

In einer Pressemitteilung spricht der Hersteller jedoch auch von einer „AI Room Calibration“. Laut LG nutzen die neuen Premium-Modelle einen KI-Modus, der den Sound automatisch an den Raum anpasst und entsprechend kalibriert.

Kennen wir bereits von vielen anderen Lautsprechern, ist bei Soundbars bisher aber noch kein Standard-Feature. Das könnte 2020 folgen, wobei der Begriff „KI“ hier wohl etwas übertrieben ist, aber so ist das eben mit Produktneuheiten, die auf der CES gezeigt werden, da muss alles irgendwie mit KI zu tun haben.

Preise und Termine wurden bisher noch keine von LG kommuniziert, aber diese werden wir dann in wenigen Tagen nachreichen. Das neue Jahr steht immerhin vor der Tür und am 7. Januar öffnet die CES in Las Vegas bereits ihre Pforten.

