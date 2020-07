Velvet: LG will UI für ältere Modelle liefern

LG startet im Sommer 2020 mit dem Velvet und wagt sowas wie einen kleinen Neuanfang. Passend zum neuen Mittelklasse-Smartphone gibt es nicht nur eine neue Designsprache, sondern auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche.

Dieses UI will LG auch für ältere Smartphones verteilen: LG V50 ThinQ, LG V50S ThinQ. LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG G8 ThinQ und LG G7 ThinQ. Bisher hat man das aber nur für Südkorea bestätigt, es gibt keine Details für Europa.

Die neue Benutzeroberfläche ist jetzt kein drastischer Schritt, aber Velvet UI bringt ein paar Veränderungen mit. Mein Test zum LG Velvet erscheint in den nächsten Tagen, aber was mir dabei aufgefallen ist: Das UI läuft nicht so flüssig wie manch anderes OS. Ich hoffe, dass man das noch weiter optimieren wird.

Sollten wir Details für den deutschen Markt erhalten, reichen wir diese nach. Ich gehe aber davon aus, dass auch bei uns einige Modelle versorgt werden.

