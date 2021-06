Lidl testet Eco-Score-Kennzeichnung in allen Berliner Filialen

Lidl startet in Kürze die Eco-Score-Kennzeichnung in allen Berliner Filialen. Damit sollen Kunden den Nachhaltigkeitsgrad von Lebensmitteln transparent auf einen Blick erkennen können.

Ab Montag, 7. Juni 2021, testet Lidl als erster deutscher Händler in all seinen Berliner Filialen die fünfstufige Eco-Score-Produktkennzeichnung auf den Preisschildern von rund 140 Tee-, Kaffee- und Molkereiartikeln. Dazu will Lidl die Preisschilder ausgewählter Lebensmittelgruppen mit dem Eco-Score ausstatten.

Anhand der Ökobilanz von Produkten sowie Kriterien wie Zertifizierungen, Herkunft oder Verpackung ordnet die Kennzeichnung den Umwelteinfluss von Lebensmitteln in eine Kategorie von einem dunkelgrünen A bis einem roten E ein. Details dazu werden hier erörtert.

Abhängig von den Ergebnissen des Berliner Testlaufs prüft der Lebensmitteleinzelhändler nach eigenen Angaben die Umsetzung der Nachhaltigkeitskennzeichnung in allen Filialen in Deutschland und ist dabei auch „offen für branchenweite Kennzeichnungsalternativen“.

