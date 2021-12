Lieferdienst: Instabox kommt nach Deutschland

Ab Anfang 2022 will der Lieferdienst Instabox nach Deutschland kommen und damit DHL, Hermes und Co. Konkurrenz machen.

Instabox, ein schwedisches Logistikunternehmen, das die Zustellung auf der letzten Meile für den E-Commerce umgestalten möchte, tritt in Deutschland in den Markt ein, wie man per Pressemeldung verkündet hat. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben eine Kombination aus intelligenten, automatisierten Paketschließfächern und umweltfreundlichen Hauslieferungen.

Instabox beliefert aktuell bereits „Millionen von Kunden“ in Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden, entweder durch die Zustellung an einen der 3000 automatisierten Paketschließfächer oder durch die Hauszustellung. Instabox liefert Pakete von beliebten E-Commerce-Partnern wie Amazon, H&M, Ikea, De Bijenkorf und anderen Firmen.

In Deutschland möchte Instabox zunächst im Großraum Berlin, in Hamburg und in der Region Nordrhein-Westfalen tätig sein. Die ersten Terminals sollen in Berlin und Düsseldorf stehen.

Instabox plant allerdings „eine sehr schnelle Expansion in Deutschland“, wobei weitere Terminals im Laufe des Jahres 2022 eröffnet werden sollen, um eine breitere geografische Abdeckung zu gewährleisten. Das Netz von Schließfächern, die „an günstigen Standorten“ aufgestellt werden sollen, soll im Laufe des Jahres ebenfalls schnell wachsen.

