Lucifer: 6. Staffel im September und erste Details veröffentlicht

Im Rahmen der digitalen Comic-Con gab es auch ein Panel zu Lucifer, der Serie, die mittlerweile exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Außer in Deutschland, da hat Amazon Prime Video weiterhin die Rechte (vermutlich auch für die kommende Staffel).

Eigentlich hätte die Serie schon mit der 5. Staffel enden sollen, doch dann wurde noch eine 6. und jetzt wirklich letzte Staffel bestellt. Und bevor ihr weitere Zeilen des Beitrags lest: Dieser ist natürlich vollgepackt mit sehr vielen Spoilern.

-->

In der finalen Folge der eigentlich letzten Staffel von Lucifer sehen wir den „Held“ der Serie als Gott. Und laut Tom Ellis, der Lucifer spielt, wird diese Rolle wohl doch anders als erwartet sein. Es „fühlt sich anders an“ und darum geht es jetzt.

In der letzten Staffel haben sich die Showrunner sehr intensiv mit dem Wandel von Lucifer („erwachsen werden“) beschäftigt und nun will man genau hier ansetzen.

Because so much of his story in season 5 was maturing and growing up and to Tom’s point there is so much to explore when you actually get to the point where you think you’re done. You think you’ve become the person you’ve been trying to become. And that became really interesting to explore.