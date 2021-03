Lupin: Netflix zeigt Trailer für Part 2

Netflix wird Lupin im Sommer in eine zweite Runde schicken, denn zum Start gab es nur die ersten 5 Folgen zu sehen. Für Part 2 der ersten Staffel von Lupin sind erneut 5 Folgen geplant, allerdings gibt es noch kein konkretes Datum von Netflix.

Um die Fans ein bisschen auf den zweiten Teil der Serie einzustimmen hat man aber einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Wer gar nicht wissen will, was im zweiten Part passiert, der sollte wie immer einen Bogen um solche Trailer machen.

-->

Der erste Part von Lupin hat mir besser als erwartet gefallen, was in erster Linie an Omar Sy (Ziemlich beste Freunde) lag. Wir werden euch hier natürlich informieren, wenn Part 2 erscheint und bis dahin könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen:

Netflix kündigt Asterix-Serie für 2023 an Netflix legt den Fokus in den kommenden Jahren vor allem auf animierte Serien und will damit vielleicht auch ein bisschen gegen Disney+ kontern. Wobei sich viele der Serien wie Terminator oder King Kong eher an erwachsene Nutzer richten. Mit Sonic…4. März 2021 JETZT LESEN →

-->