Netflix kündigt Asterix-Serie für 2023 an

Netflix legt den Fokus in den kommenden Jahren vor allem auf animierte Serien und will damit vielleicht auch ein bisschen gegen Disney+ kontern. Wobei sich viele der Serien wie Terminator oder King Kong eher an erwachsene Nutzer richten.

Mit Sonic Prime wird kommendes Jahr aber auch eine Serie starten, die auch für Kinder gedacht ist und 2023 geht es direkt weiter. Netflix hat bekannt gegeben, dass Asterix eine eigene Serie bekommt, die exklusiv für Netflix gedacht ist.

Es ist genau genommen sogar die erste animierte Asterix-Serie, denn bisher gab es nur Filme. Die Produktion wird übrigens von Alain Chab geleitet, der auch den bisher erfolgreichsten Film der Reihe (Asterix und Kleopatra) umgesetzt hat.

Our series will be adapted from one of the classic volumes, Asterix and the Big Fight, where the Romans, after being constantly embarrassed by Asterix and his village cohorts, organize a brawl between rival Gaulish chiefs and try to fix the result by kidnapping a druid along with his much-needed magic potion. I’m not giving anything away when I tell you, it doesn’t go as planned.