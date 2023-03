Lynk & Co: Eine neue Marke für Elektroautos

Ist euch auch schon ein mittelgroßer SUV mit einem E-Kennzeichen begegnet, der das Logo „Lynk & Co“ trägt? Habt ihr euch auch schon gefragt, was das für eine Marke ist? Lynk & Co gehört zu Geely und das erste Modell ist der Lynk & Co 01.

Die Besonderheit ist, dass man den Lynk & Co 01 nicht verkauft, sondern nur im Abo anbietet, darauf liegt auch gerne der Fokus von anderen Geely-Marken. Das E-Kennzeichen kann allerdings täuschen, denn es ist kein vollelektrisches Auto.

Der 01 besitzt eine Reichweite von 69 km, man dürfte also gut 50 km im Alltag rein elektrisch fahren können. Doch ähnlich wie bei Polestar, einer anderen Marke von Geely, ist das nur eine „Notlösung“, bei der man eine Volvo-Verbrenner-Plattform nutzt. Lynk & Co wird eine Marke für Elektroautos und 2024 kommt das erste Modell.

Das soll den Lynk & Co 01 ersetzen und mal schauen, ob man bei Geely ähnlich motiviert beim Namen (wie bei Polestar) ist und einfach einen Lynk & Co 02 zeigt. Wobei es diesen, wie auch einen Lynk & Co 05, bereits in China zu kaufen gibt.

Also: Lynk & Co ist eine Marke aus China, sie wurde 2016 von Geely gegründet und verkauft im Moment ausschließlich Plug-In-Hybride, doch der Wandel zu einer rein elektrischen Zukunft steht an. Und es wird auch sportlich, denn im Sommer 2022 hat man einen ersten GT als Konzept präsentiert, der auch bald in Serie gehen soll.

Elektroautos: Die Dominanz aus China kommt

Am Ende des Tages ist der Lynk & Co 01 ein typisches Auto von der Stange aus dem Hause Geely, einem großen Automobilkonzern aus China. Man könnte den 01 als Pendant zum Volvo XC40 betrachten, da beide Autos die gleiche Basis nutzen.

In China geizt man aber nicht mit neuen Marken und Konzepten und schaut auch einfach mal, was gut ankommt. Und wenn ich so auf deutschen Straßen unterwegs bin, dann habe ich den Eindruck, dass der Lynk & Co 01 doch recht gut ankommt.

Die neue Elektro-Generation von Geely hat sich positiv entwickelt, was man bei den Neuauflagen (wie dem neuen Polestar 2) sehen kann. Und ich bin mal gespannt, wie das erste Elektroauto von Lynk & Co aussieht, das wird dann sicher getestet.

Angriff auf den VW ID.3: Der Fisker Pear „entwickelt sich gut“ Die kompakten Elektroautos kommen und die Preise sinken, denn die Konkurrenz wächst. Volkswagen hat das Facelift des VW ID.3 vorgezogen und den Preis damit erhöht, aber ich glaube nicht, dass man langfristig damit durchkommen wird. Je mehr Alternativen kommen, desto…1. März 2023 JETZT LESEN →

-->