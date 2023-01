Das ist der neue Polestar 2 (2024): Mehr Reichweite, Leistung und neue Optik

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Wir bekommen einen neuen Polestar 2 und wie erwartet gibt es auch bei diesem Elektroautos nach den SUVs von Volvo neue Hardware. Und somit auch endlich eine wirklich gute Reichweite.

Polestar 2 mit deutlich mehr Reichweite

Der große Akku wird auf 82 kWh anwachsen, beim kleinen Akku tut sich mit 69 kWh aber nichts. Doch dank neuer Elektromotoren gibt es bei der Single-Motor-Version dennoch eine bessere Reichweite mit 518 km. Das größte Upgrade gibt es für Single-Motor und großen Akku, da sprechen wir nun über ordentliche 635 km.

Mit 200 kW (272 PS) bzw. 220 kW (299 PS) gibt es mehr Single-Motor-Leistung und die Version mit dem größeren Akku hat mehr Power (da Gewicht). Und auch die Dual-Motor-Version bekommt mehr Leistung, da sind es dann 310 kW (421 PS).

Das dürfte man im Alltag eher nicht spüren, denn der Akku wiegt sicher mehr, aber mit 592 km konnte die Reichweite signifikant gesteigert werden. Die Performance-Version bleibt bei 350 kW (476 PS) und schafft trotz zusätzlicher Power auch 592 km.

Alle Versionen bekommen mehr Drehmoment, bei der Top-Version sind es sogar bis zu 740 Nm. Die zusätzliche Power dürfte man aber vermutlich am ehesten bei der Single-Motor-Version spüren, da sind es dann 490 Nm statt wie bisher 330 Nm. Und es ist endlich ein Heckantrieb, der Frontantrieb war für mich die falsche Wahl.

Achja, das Limit von 160 km/h fällt jetzt auch bei der kleinen Version weg und alle Modelle machen erst bei 205 km/h dicht. Das könnte einige auch noch freuen.

Polestar 2 mit weiteren Veränderungen

Es gibt neue Akkus bei den Modellen, die eine verbessere Zellchemie mitbringen und die großen Akkus können jetzt mit bis zu 205 kW geladen werden, aber der kleine Akku bleibt bei 135 kW. Achja, die Kohlendioxidemissionen wurde um 1,1 Tonnen auf 5,9 Tonnen gesenkt, was mit Blick auf den größeren Akku wichtig ist.

Zur Serienausstattung gehören jetzt das Blind Spot Information System (BLIS) mit Lenkunterstützung, Cross Traffic Alert mit Bremsunterstützung und Rear Collision Warning and Mitigation sowie die 360-Grad-View-Kamera und die automatisch abblendenden Außenspiegel. Außerdem gibt es immer kabelloses Laden (15 W).

Einigen wird auch eine überarbeitetes Design auf den Bildern aufgefallen sein, denn man kann den neuen Polestar 2 durchaus als Facelift einordnen. Auf der Front gibt es die „SmartZone“, diese Optik wurde mit dem Polestar 3 letztes Jahr gezeigt. Hier sind ebenfalls Dinge wie Frontkamera und das Mid-Range Radar untergebracht.

Und es gibt neue 20-Zoll-Leichtmetallräder für das Performance-Paket.

Über den Innenraum spricht Polestar in der Pressemitteilung nicht, da bleibt es also bei der bekannten Technik. Polestar nutzt ein Center Display in der Mitte und hinter dem Display gibt es ein weiteres Display. Basis bleibt Android Automotive mit Google.

Polestar 2 wird leider auch etwas teurer

Ich habe es mir schon gedacht und so ist es auch, denn mit dem großen Upgrade kommt auch ein Preisanstieg. wir sprechen also über die folgenden Euro-Preise:

Polestar 2 (Single-Motor, kleiner Akku): ab 50.775 Euro

Polestar 2 (Single-Motor, großer Akku): ab 54.475 Euro

Polestar 2 (Dual-Motor, großer Akku): ab 58.775 Euro

Polestar 2 mit Performance-Paket: ab 65.275 Euro

Polestar bezeichnet den neuen Polestar 2 als Modelljahr 2024, da wird also im kommenden Jahr eher kein Upgrade kommen. Ich vermute auch, dass da 2025 nichts Großes kommt und zunächst Polestar 3 und Polestar 4 im Fokus stehen.

Die Auslieferungen starten im dritten Quartal 2023, was für alle Varianten gilt. Und die Vorbestellungen für den neuen Polestar 2 starten noch heute bei Polestar. Ein starkes Upgrade in meinen Augen, vor allem mit dem große Akku und Single-Motor (Heckantrieb!), aber der Preissturz beim Tesla Model 3 ist nicht zu vernachlässigen.

Beim Tesla Model 3 soll Ende 2023 auch ein Facelift kommen und dann wird das ein spannendes Duell. In dieser Liga für mich die zwei besten Elektro-Limousinen. Und ich wette, dass Tesla die Preise beim neueren Modell auch wieder anheben wird.

Polestar 2 Performance (2024) in Bildern

