Mac vs. PC: Intel schießt gegen Apple

Intel wärmt in einer heute gestarteten Kampagne die alte „Mac vs. PC“-Nummer wieder auf. Fair ist das nicht immer, aber es ist am Ende auch nur Werbung.

Die ursprünglichen „Mac vs. PC“-Clips von Apple (hier die deutsche Version) haben zwar mittlerweile Kultstatus, sind aber auch längst überholt. Heutige Windows-PCs sind kaum noch mit den damaligen Geräten zu vergleichen und auch bei den Macs bzw. Macbooks hat sich einiges getan.

Nun hat Intel den sichtlich gealterten Mac-Darsteller von damals „Justin“ für eine neue Kampagne verpflichtet. Die Clips gingen heute online. Die neue Intel-Kampagne schießt gegen Apple bzw. gegen die aktuellen Macbooks mit M1-Chip. Justin erklärt uns nämlich nun, was diese Geräte alles nicht können, Windows-Computer mit Intel Chipsatz allerdings schon.

Manche Punkte sind dabei durchaus stimmig (Anzahl anschließbarer Monitore) andere eher fragwürdig (Windows-Convertible-PC als „Tablet“). Aber macht euch gerne selbst ein Bild.

Apple hatte übrigens selbst kürzlich die alten Clips im Anschluss einer Keynote nochmal aufgriffen, auf ganz eigene Art …

