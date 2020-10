MagentaTV: App für Android TV verfügbar

Wie die Telekom heute verkündet hat, baut man die Reichweite von MagentaTV weiter aus. Ab sofort ist MagentaTV auch als App auf androidfähigen Fernsehgeräten verfügbar.

Die App von MagentaTV kann dabei wie gewohnt über den Play-Store heruntergeladen werden. Die MagentaTV-App unterstützt ab sofort auch Android TV – explizit die Geräte von Philips und Sony – mit einer Android OS Version 7 und höher. Auch Android-TV-Nutzer können natürlich die MagentaTV-typischen Funktionen nutzen.

-->

So lassen sich mit der Timeshift Funktion beispielsweise laufende Sendungen pausieren und später weiterschauen. Mit der Aufnahmefunktion können TV-Sendungen einzeln oder als Serie aufgenommen und in der Cloud gespeichert werden. Alle Inhalte sind auf der gleichen Ebene der Startseite in Lanes angeordnet. So können Nutzer zwischen Live-TV und On-Demand-Inhalten wechseln.

Zu MagentaTV →

