The Mandalorian: Staffel 2 startet am 30. Oktober bei Disney+

The Mandalorian war eine der ersten und exklusiven Serien bei Disney+ und da der Dienst nun bald ein Jahr alt ist, steht die zweite Staffel der Star Wars-Serie an. Es war bereits bekannt, dass sie sich nicht verzögern wird und nun haben wir auch ein Datum: Ab dem 30. Oktober wird es jede Woche eine neue Folge geben.

Im Gegensatz zu 2019 können wir in Deutschland nun auch davon profitieren und müssen nicht mehr auf Spoiler achten. Staffel 3 soll übrigens schon in Arbeit sein, wurde bisher aber noch nicht bestätigt. Falls es stimmt, dann wird Disney die 3. Staffel aber mit Sicherheit auch noch in diesem Jahr bestätigen.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

