The Mandalorian: Staffel 3 für Disney+ wohl schon in Arbeit

Disney hat nicht viele exklusive Inhalte bei Disney+, aber eine Serie stand in den letzten Monaten immer wieder im Fokus: The Mandalorian. Man hat der Serie sogar eine eigene Dokumentation spendiert. Und wir wissen von offizieller Seite auch, dass die zweite Staffel im Oktober bei Disney+ zu sehen sein wird.

Nun berichtet Variety exklusiv, dass die Arbeiten an Staffel 3 bereits begonnen haben. Jon Favreau soll schon länger an der dritten Staffel schreiben und Doug Chiang hat wohl in den letzten Wochen die ersten Konzepte dafür erstellt.

-->

The Mandalorian: Staffel 3 im Herbst 2021

Die „Pre-Produktion“ ist bereits angelaufen und man kann davon ausgehen, dass wir die dritte Staffel von The Mandalorian im Herbst 2021 bei Disney+ sehen werden. Die Arbeiten an dieser Staffel haben wohl am 20. April begonnen, die Dreharbeiten der zweiten Staffel waren schon Anfang März abgeschlossen.

Das bedeutet auch: Die Corona-Krise hat wohl keinen großen Einfluss und die zweite Staffel sollte pünktlich kommen. Und da die Dreharbeiten erst in ein paar Monaten starten, dürfte auch die dritte Staffel nicht betroffen sein (falls sich die Corona-Krise in den nächsten Monaten nicht wieder verschlimmert).

Disney hat übrigens noch zwei Serien aus dem Star Wars-Universum für Disney+ geplant, doch da wissen wir noch nicht, wann diese erscheinen werden.

Disney+ hat 50 Millionen zahlende Nutzer Disney+ gibt es schon seit einigen Monaten in den USA und anderen Ländern, da konnte man innerhalb der ersten Wochen über 26 Millionen Nutzer gewinnen. Mittlerweile ist Disney+ in vielen weiteren europäischen Ländern und Indien an den Start gegangen und…9. April 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->