Marvel-Serie: Wie ein 6-Stunden-Film für Disney+

Disney hat aktuell noch nicht so viel exklusives Material für Disney+ zu bieten, doch das soll sich vor allem mit den kommenden Marvel-Serien ändern. Diese sind im Marvel Cinematic Universe (MCU) unterwegs und damit hofft man, dass die Kinobesucher der Filme auch die Serien bei Disney+ schauen werden.

Die Qualität wird zwar nicht der eines Kinofilms entsprechen, aber Anthony Mackie gab diese Woche gegenüber Variety an, dass sich „Falcon and the Winter Soldier“ trotzdem wie ein 6-Stunden-Film anfühlen soll. Die Produzenten gehen auch wie bei den Filmen vor, man darf also eine ähnliche Qualität erwarten.

Man sollte bei der Serie aber vermutlich nicht ganz das Level von einem Film wie Avengers haben, denn „Endgame“ kostete 350 Millionen Dollar in der Produktion und für diese Serie stehen 150 Millionen Dollar bereit. Das ist für eine Serie mit 6 bis 8 Folgen enorm, aber eben nicht ganz das Kino-Level von Marvel.

We’re shooting it exactly like a movie. Everybody who had worked on TV before was like, ‘I’ve never worked on a TV show like this.’ The way in which we were shooting, it feels exactly like we were shooting the movie cut up into the show. So instead of a two-hour movie, a six or eight-hour movie.