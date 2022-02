Marvel-Serien verschwinden ab März bei Netflix

Netflix und Disney waren einst gute Partner. So gut, dass man gemeinsam Projekte startete und sogar Marvel-Serien produzierte. Am Ende kamen dabei Serien wie Daredevil, Jessica Jones und The Punisher heraus.

Dann entschied sich Disney in den Streamingmarkt einzusteigen und Netflix und Disney gingen getrennte Wege. Netflix beendete alle Marvel-Projekte, obwohl man die Rechte dafür hatte. Man wollte es nicht mehr.

Marvel-Serien verschwinden bei Netflix

Einige Deals laufen daher mittlerweile aus und Daredevil wird jetzt sogar offiziell in das Marvel Cinematic Universe integriert. Die Marvel-Serien kann man weiterhin bei Netflix schauen, allerdings nicht mehr lange.

Netflix informiert die Zuschauer jetzt, dass die Marvel-Serien nur noch bis zum 28. Februar verfügbar sind. Ab März sind sie weg. Warum? Unklar, denn es sind Serien von Netflix, die man sogar mit produziert hat.

Marvel-Serien bald bei Disney+?

Mir ist das aufgefallen, da wir mit Daredevil angefangen haben (da er ja jetzt ins MCU integriert wird). Die Frage ist nur: Wo kann man Daredevil, Punisher und Co. ab März schauen? Womöglich bei Disney+?

Das ist bisher noch nicht klar, aber es würde mich nicht wundern, wenn Disney die Marvel-Serien selbst anbieten wird. Man hätte mehr Inhalte für Disney+ und wer weiß, vielleicht setzt man Daredevil sogar fort?

Ich habe jedenfalls mal bei Netflix geschaut, der Hinweis ist bei allen Marvel-Serien zu sehen, also auch Iron Fist, Luke Cage und Defenders. Bisher ist noch unklar, wo die Marvel-Serien ab März verfügbar sein werden.

