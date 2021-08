Marvel Studios: Captain America 4 geplant

Wird es eine Zukunft für Captain America geben? Diese Frage haben sich sicher einige nach dem Finale von Avengers Endgame und der Disney-Plus-Serie „Falcon and the Winter Soldier“ gestellt. Laut Deadline ist ein neuer Film in Planung.

Anthony Mackie ist Captain America

Die Details sind noch extrem dünn, aber Anthony Mackie soll das Schild in Zukunft übernehmen und der neue Captain America werden. Das hat Disney ja quasi am Ende der Serie angedeutet, Mackie bekommt aber auch einen eigenen Film.

Es steht im Raum, dass Chris Evans ein Comeback bekommen könnte, aber das sei an dieser Stelle gesagt: Bei Deadline ist man sich sicher, dass der kommende Film nicht den alten Captain America zurückbringen wird – das ist jetzt ein anderer.

Captain America 4 steht noch ganz am Anfang und es wurden erst die ersten Verträge unterzeichnet, ein Produzent fehlt zum Beispiel noch. Aber vielleicht wird Anthony Mackie ja auch bis dahin den ein oder anderen Gastauftritt haben.

