Marvel Studios: Chris Evans plant Comeback als Captain America

Wer das Finale der Avengers-Filme gesehen hat, der wird sich sicher gefragt haben, wie es nun mit Captain America weitergeht. Das war ein würdiges Finale in Endgame und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es das für Chris Evans war.

Doch wie Deadline berichtet könnte Chris Evans bald wieder in die Rolle des Steve Rogers alias Captain America schlüpfen. Der Schauspieler befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Marvel Studios und beide streben wohl einen Deal an.

Kein eigener Film für Captain America

Chris Evans soll dann in mindestens einem Film als Captain America zurückkehren und könnte auch in einem zweiten Film auftauchen. Captain America bekommt aber wohl keinen eigenen Film, es soll eher sowas wie „Captain America: Civil War“ oder auch ein großer Gastauftritt in einem anderen Marvel-Film geplant sein.

Der Schauspieler wollte das Schild eigentlich komplett an den Nagel hängen, doch in den letzten Monaten bemühten sich die Marvel Studios wohl um ein Comeback und Chris Evans konnte sich immer mehr mit einem Comeback anfreunden.

