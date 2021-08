Neuer Marvel-Film: Kein VIP-Ticket, aber sehr schnell bei Disney+

Mit Black Widow hat Disney einige Kinos verärgert, denn sie durften zwar wieder öffnen, doch den Blockbuster-Film gab es parallel zum Kinostart auch im VIP-Ticket (21,99 Euro) bei Disney+ zu sehen. Und das haben viele Menschen genutzt.

Marvel Studios: Shang-Chi exklusiv im Kino

Mit dem kommenden Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ setzt Disney wieder exklusiv auf das Kino und wird den Film ab dem 3. September nur dort zeigen. Allerdings gibt es auch hier ein „Experiment“ bei Disney+.

Wer sich eineinhalb Monate gedulden kann und ein Abo bei Disney+ besitzt, der kann „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ nur 45 Tage nach dem Start im Kino direkt bei Disney+ streamen – und das auch ohne ein VIP-Ticket.

Disney pusht damit also Disney+ im Herbst und dieser Schritt ist vor allem deshalb so interessant, weil Ende Oktober der nächste Marvel-Film (Eternals) kommt. Die Marvel-Filme bauen aufeinander auf und man sollte vorherige Filme sehen.

Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann wird Shang-Chi ab dem 18. Oktober bei Disney+ verfügbar sein und wer Eternals im Kino sehen möchte, der muss Shang-Chi jetzt nicht im Kino schauen, wenn er eben ein Abo bei Disney+ besitzt.

Ganz ehrlich: Da werde ich jetzt mal abwarten, wie gut Shang-Chi wirklich ist und ob ich den Film im Kino sehen möchte. Eternals steht durchaus auf der Liste, aber dieser Titel nicht zwingend und das wird die Entscheidung wohl erleichtern.

