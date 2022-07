MediaMarkt: Red Friday Weekend ist offiziell

MediaMarkt ruft erstmals den „Black Friday des Sommers“ aus und macht daraus ein Red Friday Weekend.

Vom 7. bis zum 9. Juli 2022 können Kunden in bundesweit allen MediaMärkten aus rund 80 „Top-Angeboten“ aus unterschiedlichen Warenbereichen wählen – an verkaufsoffenen Sonntagen auch am 10. Juli. Im MediaMarkt Onlineshop können die User die Angebote bereits ab Mittwoch, den 6. Juli, ab 20:00 Uhr erwerben und bis Sonntag, den 10. Juli, um 23:59 Uhr shoppen.

Um Kunden einen Vorgeschmack auf die Red Friday Weekend-Angebote zu geben, präsentiert MediaMarkt ein paar „Highlight-Produkte“ wie etwa das Acer Aspire 3 (A315-23-R23V) Notebook, den Grundig 55 VCE 222 LED-TV oder den LG OLED77C17LB OLED TV. Ein „Knaller“ soll das Asus Zenbook 13 OLED UM325SA-KG076T sein, das man zusammen mit dem Asus Vivobook 14 (E410MAEK368WS) „quasi zum Preis von einem“ erhält.

Auch im Angebot sein werden der wasserfeste Bluetooth Lautsprecher JBL Charge 5 Tomorrowland Edition in Schwarz, der Philips EP3246/703200 Lattego Kaffeevollautomat und die Delonghi Dedica ECKG 6821.M Barista Bundle Espressomaschine in Silber sowie der Robot Vacuum-Mop 2S Saugrobter von Xiaomi. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden.

Zum MediaMarkt Onlineshop →

Übrigens: Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies unkompliziert nachholen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Außer spezielle Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden.

