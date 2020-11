MediaMarkt und Saturn starten Cyber Week 2020

MediaMarkt und Saturn starten auch in diesem Jahr wieder eine „Cyber Week“. Diesmal wird unter anderem der Mehrwertsteueranteil für viele Produkte gestrichen.

Ab dem heutigen 29. November 2020 ist es wieder seit. Sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen 275 Märkten in Deutschland lädt MediaMarkt zur Cyber Week ein. Auch Saturn ist in diesem Jahr wieder mit dabei, und zwar ebenfalls sowohl in seinem Onlineshop als auch in allen Saturn-Märkten in Deutschland.

Ab Morgen führt man zudem den Cyber Monday bei MediaMarkt und auch Saturn durch. Welche Rabatte dabei zu erwarten sind, erfährt man ab Mitternacht auf den Aktionsseiten.

MediaMarkt und Saturn: Cyber Week 2020

Im Rahmen der Cyber Week wird der Mehrwertsteueranteil in Höhe von 16 Prozent auf alle „Flyer-Produkte“ gestrichen. Dies betrifft erstmal die Artikel von SAMSUNG, Microsoft und JBL sowie zahlreiche Erweiterungsartikel. Interessant sind vor allem die Preise für das Samsung Galaxy A51, die Xbox One S oder das Galaxy Tab A7.

Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf natürlich dennoch durchgeführt werden. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sobald der Bestellwert über 59 Euro liegt.

Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember 2020. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Preisnachlass von 13,793 Prozent des jeweiligen Kaufpreises. Der Abzug des Mehrwertsteueranteils ist in den ausgewiesenen Preisen bereits berücksichtigt.

