MediaMarkt und Saturn: Eigenmarke ok. bringt neue Smart TVs mit Fire TV-Experience

Im letzten Jahr hat ok., die Eigenmarke von MediaMarkt und Saturn, seinen ersten Smart TV mit integrierter Fire TV-Experience vorgestellt. Nun legt man nach.

Die Marke ok. bietet ab sofort drei weitere TV-Modelle an. Es handelt sich um die Modelle ok. ODL 65850UV-TFB Fire TV, ok. ODL 50850UV-TFB Fire TV und ok. ODL 43850UV-TFB Fire TV mit integrierter Fire TV-Experience und einer Bildschirmdiagonale von 164 cm (65 Zoll), 139 cm (55 Zoll) oder 108 cm (43 Zoll). Die TVs sind ab 349 Euro zu haben.

-->

Auf den ok. Smart TVs mit Fire TV-Experience haben Kunden Zugriff auf eine Auswahl von Apps und Amazon Alexa. Die Geräte sind zudem mit einem Triple Tuner, Dolby Vision, DTS und Micro Dimming ausgestattet. Vier HDMI- und zwei USB-Schnittstellen sowie ein CI+-Slot sind ebenfalls an Bord.

Der ok. ODL 65850UV-TFB Fire TV kostet 599 Euro, der ok. ODL 50850UV-TFB Fire TV kostet 419 Euro und der ok. ODL 43850UV-TFB Fire TV kostet 349 Euro. Die Modelle sind ab sofort bei MediaMarkt und auch bei Saturn sowie in Kürze auch auf Amazon.de erhältlich.

Amazon Alexa: Musik auf Zeit als Timer Es hat sich mal wieder etwas getan bei Amazon Alexa. Im Mai Newsletter weist Amazon auf aktuelle Neuerungen hin. Mit dabei sind unter anderem die neuen Töne der Ankündigungs-Funktion und „Musik auf Zeit“ als Timer. „Es ist erst vorbei, wenn…6. Mai 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->