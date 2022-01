MediaMarkt startet neuen Wahnsinns-Schnell-Verkauf

Auch in diesem Jahr lädt MediaMarkt seine Kunden zum Jahresstart wieder zum Wahnsinns-Schnell-Verkauf (WSV) ein – und das zwei Wochen lang.

Vom 17. bis zum 30. Januar 2022 läuft bei MediaMarkt der erste Wahnsinns-Schnell-Verkauf (WSV) des Jahres. Beim WSV sollen Kunden beim Kauf vieler Technikprodukte zwei Wochen lang sparen können. Gültig sind die Angebote sowohl in bundesweit allen Märkten als auch im MediaMarkt Onlineshop. Online startet die Aktion am 17. Januar um 9 Uhr und endet am 30. Januar 2022 um 23:59 Uhr. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

-->

MediaMarkt WSK: Direktabzüge möglich

Wer sich beim WSV für vorrätige Kaffeevollautomaten, Staubsauger oder Haushaltskleingeräte ab einem Verkaufspreis von 399 Euro entscheidet, erhält einen Rabatt von 50 Euro. Auch bietet MediaMarkt zahlreiche vorrätige und entsprechend gekennzeichnete Haushaltsgroß- und Einbaugeräte „zum halben Preis“ an (im Vergleich zur UVP). Obacht: Geräte der Marken Miele, Liebherr, Koenic und ok. sind von der Aktion ausgeschlossen.

Beim Kauf von vorrätigen Fernsehern, Notebooks und PCs ab einem Verkaufspreis von 599 Euro gibt es Direktabzüge von bis zu 300 Euro. Zu den Aktionsprodukten zählen beispielsweise der Samsung GU55AU8079 LED-TV und das Notebook HP Envy 17-ch0356ng. Aber auch hier gibt es einige Ausnahmen: Produkte von Apple, PEAQ und ok. sowie die Microsoft Surface Serie Pro 8 sind von der Aktion ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind Produkte von Sony mit Ausnahme einiger entsprechend gekennzeichneter TV-Geräte.

Zum MediaMarkt WSV →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->