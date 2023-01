„MEGA-Deal“: LTE All 20 GB für 11,99 Euro mtl. + 50 Euro Wechselbonus

Beim Drillisch-Anbieter handyvertrag.de gibt es in dieser Woche eine neue Aktion, die nicht über die Hauptseite beworben wird.

„Nur für kurze Zeit“ gibt es demnach 20 GB LTE inklusive Allnet-Flat für 11,99 Euro pro Monat plus 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme. Das bedeutet, dass man bei einer Rufnummernmitnahme effektiv nur 9,91 Euro monatlich zahlt.

Dieser „Special-Tarif“ ist nur über diesen Deeplink bestellbar.

In der aktuellen Woche gibt s noch weitere Aktionen auf handyvertrag.de. So offeriert man eine 6 GB LTE mit Allnet-Flat für 5,99 € pro Monat, eine Allnet-Flat mit 16 GB LTE für 9,99 € statt 14,99 € monatlich, einen Tarif mit 24 GB LTE samt Allnet-Flat für 12,99 € pro Monat sowie 40 GB LTE plus Allnet-Flat für 19,99 € monatlich.

Die Aktionstarife von handyvertrag.de enthalten neben dem beschriebenen Datenvolumen (mit 50 Mbit/s; Datenautomatik abwählbar) eine Flatrate zum Telefonieren und SMS-Schreiben. EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling sind ebenfalls inklusive. Die Tarife sind „nur kurze Zeit“ bei handyvertrag.de bestellbar.

Unterwegs ist man bei handyvertrag.de im Netz von Telefónica Deutschland.

