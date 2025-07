Mein Tipp der Woche: Fast Fusion für die Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 macht mir durchaus Spaß, denn sie ist in vielen Punkten das, was ich mir schon als Upgrade zur Switch OLED gewünscht hätte. Was mir aber ein bisschen zu kurz kommt, ist ein großes Launch-Lineup, in erster Line von Nintendo.

Man setzt bei der neuen Switch vor allem auf Drittanbieter und auch hier kenne ich schon alle Spiele, meistens in besserer Qualität. Eine Ausnahme gibt es jedoch, und es ist sogar ein exklusives Spiel: Fast Fusion. Switch-Fans kennen den Vorgänger.

Fast RMX war damals auch bei der Nintendo Switch ein Launch-Titel und stammte, wie der Nachfolger jetzt auch, aus der deutschen Feder von Shin’en. Es handelt sich bei den „Fast-Spielen“ um Spiele im Stil von F-Zero, einer meiner Highlights der älteren Nintendo-Ära, die man leider schon lange nicht mehr wirklich pflegt.

Fast Fusion ist jetzt kein extrem umfangreiches Spiel und es ist auch kein F-Zero, aber es ist ein wirklich sehr solider Speed-Racer, der absurderweise nur 14,99 Euro kostet, was ich echt preiswert finde. Mich hätten auch 30 Euro nicht gewundert.

Gehört für mich, wie Fast RMX damals, zum ersten Lineup der Nintendo Switch 2 fest dazu und ist eine klare Empfehlung, wenn euch Mario Kart World langweilig wird.

Es handelt sich hier um ein sogenanntes „Antigrav-Rennspiel“, welches eine neue „Fusion“-Fähigkeit mitbringt, bei der man Rennmaschinen verschmelzen lassen und somit optimieren kann. Neu ist auch die Antigrav-Hypersprungtechnologie. Einen deutlich besseren Eindruck liefert aber meiner Meinung nach der Launch Trailer.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

