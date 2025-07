Donkey Kong Bananza: Nintendo veröffentlicht Übersichtstrailer

Mit Donkey Kong Bananza will Nintendo nach Mario Kart World das nächste Millionenseller-Game für die neue Nintendo Switch 2 auf den Markt bringen. Es ist wieder ein großes Donkey Kong-Game, nachdem der Charakter in den letzten Jahren leider immer wieder in den Hintergrund geraten ist.

Der jetzt veröffentlichte Übersichtstrailer präsentiert in gewohnter Manier einige Elemente des Spiels und Spielmechanik in Form von bewegten Bildern. Darüber hinaus dient er auch dazu, die Wartezeit bis zur Veröffentlichung am 17. Juli zu verkürzen.

Donkey Kong Bananza hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro. Das Spiel wird vollständig auf der Game Cartridge sein. Eine Umsetzung als Game Key Card kommt für Nintendo also nicht infrage.

