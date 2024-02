Meilenstein für Škoda: 200.000 Elektroautos vom Band gerollt

Der Automobilhersteller Škoda feiert mit der Produktion von 200.000 Enyaq und Enyaq Coupé den nächsten Meilenstein seiner Elektromobilitätsoffensive.

Das Jubiläumsfahrzeug, ein weißes Enyaq Coupé Sportline, wurde am 16. Februar 2024 produziert. Für das Modelljahr 2024 wurden mehrere Verbesserungen am Enyaq vorgenommen, darunter leistungsstärkere Antriebsstränge, eine höhere Reichweite von über 560 Kilometern, schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Software. Andreas Dick, Škoda-Vorstand für Produktion und Logistik, betont den Erfolg der Elektromodelle und das Engagement des Unternehmens, das Elektrofahrzeug-Portfolio in den nächsten Jahren um sechs neue Modelle zu erweitern.

Der Enyaq ist das erste Serienmodell von Škoda, das auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagenkonzerns basiert. Der Enyaq war mit 81.700 ausgelieferten Einheiten im Jahr 2023 und einem Wachstum von 52,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr äußerst erfolgreich. Mit der bevorstehenden Weltpremiere des batterieelektrischen Kompakt-SUV Elroq bekräftigt Škoda sein Bekenntnis zur Elektromobilität und plant, sein Elektrofahrzeug-Portfolio mit Investitionen von insgesamt 5,6 Milliarden Euro bis 2027 weiter auszubauen.

