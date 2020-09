Meine Mediathek: Alexa Skill bündelt öffentlich-rechtliche Mediatheken

Für Alexa gibt es seit über einem Monat den Skill „Meine Mediathek“. Der Entwickler des Skills hat uns angeschrieben und darauf hingewiesen. Da er taugt, reichen wir den Hinweis gerne an euch weiter.

Der Skill bietet Zugriff auf Inhalte von Mediatheken der Öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Mit einem Suchbefehl können alle Mediatheken auf einmal durchsucht und Filme auf Zuruf abgespielt werden. Das ergibt natürlich nur auf Geräten mit Display Sinn.

Eine Besonderheit an dem Skill ist das Feature, dass ein gesprochener Suchbegriff wie “Thriller”, “Komödie”, “Tatort”, “Corona” oder “Harald Lesch” parallel in allen Mediatheken der Öffentlich-rechtlichen Sender sowohl in Titeln wie auch in der Inhaltsbeschreibung gesucht wird. Auch die Suche nach Filmen mit “Gebärdensprache” oder “Hörfassung” wird unterstützt. Derzeit werden maximal sechs Ergebnisse inklusive Inhaltsbeschreibung auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Suchergebnisse können nach Länge oder Alter sortiert werden. In der Grundeinstellung werden aktuelle und lange Filme angezeigt. Eine Suche nach Episoden von Serien ist zudem gerade in Vorbereitung.

Auch auf dem Fire TV nutzbar

Der Alexa Skill funktioniert ebenfalls – wenn auch etwas träge – auf einem Fire TV. Da ein Skill aus technischen Gründen die Tasten von der Fire-TV-Fernsteuerung nicht sieht, müssen solche Funktionen wie “vorwärts”, “rückwärts” und “Pause” allerdings gesprochen werden.

Der Skill ist hier bei Amazon zu finden. Außerdem gibt es eine Website, auf der zahlreiche Befehle aufgelistet sind, die der Skill verarbeiten kann.

Info Der Skill „Meine Mediathek“ verlinkt auf kostenlose Streams von Öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Das Streaming erfolgt direkt von den Servern der Anbieter, von denen auch die angezeigten Inhalte und Texte stammen.

