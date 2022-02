MG plant günstigen Elektro-Sportwagen

MG hat sich in den letzten Monaten als Elektro-Marke zurückgekämpft und einige, die auf der Suche nach Elektroautos sind, haben sicher schon von Modellen wie dem MG ZS oder Marvel R gehört. Man möchte mit attraktiven Preisen angreifen.

Derzeit befindet man sich in der Wachstumsphase und möchte die Verkäufe in diesem Jahr verdreifachen. Bis 2024 peilt MG dann 1 Million Autos pro Jahr an.

-->

MG plant Elektro-Sportwagen

Und damit das klappt, will man auch neue Zielgruppen ansprechen. Bisher lag der Fokus eher auf Familien, doch laut Autocar ist ein günstiger Elektro-Sportwagen geplant. Dieser soll auf dem Cyberster-Konzept (Bilder hier im Post) aufbauen.

Das wurde letztes Jahr vorgestellt und eine Serienversion könnte gegen 2024 auf den Markt kommen. MG plant einen preiswerten Elektro-Roadster, quasi sowas wie einen rein elektrischen Mazda MX-5. Sportwagen gehören „zur DNA von MG“.

MG peilt wohl bis zu 800 km Reichweite an, da es ein sehr effizientes Elektroauto mit einem Elektromotor werden soll. Die 100 km/h schafft man zwar auch in unter 3 Sekunden, aber dafür benötigt man hier keine zwei stromhungrigen Motoren.

Hyundai Ioniq 5 im Test: Ist das ein gutes Elektroauto? Der Ioniq 5 nutzt als erstes Elektroauto die ganz neue E-GMP-Plattform, die nur für Elektroautos entwickelt wurde und mit 800-Volt-Technologie daher kommt. Das hat mich interessiert und ich konnte mir das Auto zwei Wochen im Alltag anschauen. Vorab: Mit dem…5. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->