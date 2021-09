Mirai: Toyota steigert Verkäufe des Wasserstofffahrzeugs auf niedrigem Niveau

Im März 2021 begannen in Deutschland die Fahrzeugauslieferungen der zweiten Generation des Wasserstofffahrzeugs Toyota Mirai. Nun sind erste Zahlen da.

In den vergangenen sechs Monaten wurden laut Toyota 222 Mirai zugelassen. Damit ist klar: Noch nie wurden so viele Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb in diesem kurzen Zeitraum auf die deutschen Straßen gebracht. Insgesamt sind 525 Brennstoffzellenfahrzeuge von Toyota in Deutschland unterwegs. Absolut gesehen ist die Zahl der Verkäufe dennoch gering und verfestigt den Mirai meines Erachtens als „Nischenprodukt“.

Der Toyota Mirai ist für Privatpersonen, gewerbliche Kunden sowie Kommunen und Behörden bestellbar und als wasserstoffbetriebenes Elektrofahrzeug mit dem Umweltbonus in Höhe von 7.500 Euro förderfähig. Gegenüber der ersten Generation ist der neue Mirai etwas günstiger und startet zu Preisen ab 63.900 Euro. Die Leasingrate für gewerbliche Kunden beginnt bei 399 Euro (netto; Laufzeit: 48 Monate/10.000 Kilometer jährlich).

Rund 500 Kilometer legt der Mirai mit einer Tankfüllung zurück, das Tanken dauert nicht viel länger als bei einem Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor. Aktuell gibt es in Deutschland über 90 öffentliche Wasserstoff-Stationen, an denen Brennstoffzellen-Pkw in drei bis fünf Minuten aufgetankt werden können.

