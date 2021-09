Hyundai Vision FK: Ein Sportwagen für die Wasserstoff-Zukunft?

Hyundai hat im Vorfeld der IAA betont, dass man die Messe auch für eine Vision namens „Hydrogen Wave“ nutzen möchte. Während also die anderen ihr neues Elektro-Portfolio abfeiern, geht es bei Hyundai auch um diese Technologie.

Bis 2035 möchte man sich bei Hyundai vom Verbrenner trennen, aber nicht nur mit batterieelektrischen Autos, sondern auch mit Modellen, die auf Brennstoffzellen setzen. Doch was bedeutet das nun? Für „normale“ Nutzer eigentlich nicht viel.

Der Fokus liegt auf anderen Bereichen und in erster Linie auf Nutzfahrzeugen. Hier möchte Hyundai bis 2028 zum Marktführer im Bereich „Wasserstoff“ werden. Und man will sich auch noch auf andere Bereiche bei der Entwicklung konzentrieren.

Brennstoffzellensysteme werden nicht nur in Fahrzeugen wie dem NEXO, dem Bus für Personenförderung ELEC CITY und dem XCIENT Fuel Cell Truck kommerziell genutzt, sondern haben auch das Potenzial, in verschiedenen Bereichen wie Hochleistungsfahrzeugen, städtischer Luftmobilität, Robotern, Flugzeugen und in großen Schiffen eingesetzt zu werden.