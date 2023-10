MIUI ist Geschichte: Xiaomi kündigt HyperOS an

Es hat sich bereits angedeutet, dass Xiaomi mit der kommenden 14er-Reihe das Ende von MIUI einleitet und das hat man heute auch offiziell bestätigt. Allerdings wird es nicht nur MiOS ersetzt, was viele vermuteten, sondern durch HyperOS.

Den Anfang macht Xiaomi noch in diesem Jahr in China, wo es wie gesagt mit dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro ausgeliefert wird. Doch Xiaomi hat bereits bestätigt, dass HyperOS kommendes Jahr global startet und somit auch zu uns kommt.

Von offizieller Seite spricht Xiaomi von einem „historischer Moment für Xiaomi“ und einem „neuen Betriebssystem“, aber es ist am Ende eine Benutzeroberfläche für Android. HyperOS ist kein HarmonyOS von Huawei, die Android jetzt hinauswerfen.

Ich bin gespannt, wie HyperOS aussieht und was es kann, denn Xiaomi baut zwar sehr gute Hardware, doch mit Blick auf Samsung und Google, hat mir MIUI nie so richtig zugesagt. Nur der Name, darüber kann man streiten, das klingt nicht gut.

