Monatlich kündbar: Unlimited Internet-Flat mit 225 Mbit/s für 29,99 Euro mtl.

Bei freenet gibt es ab sofort eine Rabattaktion, über die man den Tarif „o2 Free Unlimited Max“ für 29,99 Euro pro Monat bestellen kann.

Im Rahmen der Aktion gibt es auch eine heruntergesetzte Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro. Wie auch bei den letzten Aktionen ist der Tarif monatlich kündbar, was ihn in meinen Augen durchaus interessant macht.

Was beinhaltet der Tarif o2 Free Unlimited Max? Eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, VoLTE sowie WLAN Call und unlimitiertes LTE-Datenvolumen (225 Mbit/s, inklusive EU-Roaming).

Der Tarif kostet im Normalfall 59,99 Euro pro Monat – man spart also zwei Jahre lang 30 Euro pro Monat – zumindest im Vergleich zur ehemaligen UVP von o2.

o2 Free Unlimited Max 50-%-Aktion

Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Unlimitiertes LTE-Datenvolumen (max. 225 Mbit/s)

VoLTE und WLAN Call

o2-Netz / Telefónica Deutschland

29,99 € pro Monat (für zwei Jahre; statt 59,99 €)

9,99 € Anschlussgebühr (statt 39,99 €)

monatlich kündbar

Es handelt sich in diesem Fall abermals um eine zeitlich begrenzte Aktion. Sollte der Tarif für euch interessant sein, dann könnt ihr ihn auf dieser Seite buchen.

Eine brauchbar Alternative zu dieser Aktion sei auch noch erwähnt: freenet FUNK.

