Motorola verschiebt das neue Razr

Motorola hat bekannt gegeben, dass man den Marktstart vom neuen Razr etwas verschieben möchte. Ursprünglich war geplant, dass man schon nächste Woche die ersten Vorbestellungen in den USA annimmt und das Razr im Januar 2020 ausliefert. Das galt übrigens von Anfang an nicht für Europa, hier hieß es nur „Anfang 2020″. Diese Angabe gibt es nun auch für den US-Markt.

Wie Motorola mitgeteilt hat, liegt das an der Nachfrage, die höher als erwartet sei. Warum man aber nicht einfach die ersten Kunden mit einem Gerät versorgt, ist mir ein Rätsel. Wenn die Nachfrage hoch ist und theoretisch Geräte da sind, dann verkauft man doch auch seine Ware. Laut Motorola will man die Nachfrage aber „bedienen“ und hat sich daher für diesen Schritt entschieden.

Ein neues Datum gab es bisher noch nicht, aber der neue Termin soll nicht stark vom ersten Plan abweichen. Ich würde also definitiv im ersten Quartal mit dem Motorola Razr rechnen. Wir werden das natürlich beobachten, denn wir sind ja auch gespannt, wie es dann mit einem Marktstart in Europa aussieht.

Since its announcement in November, the new Motorola razr has received unparalleled excitement and interest from consumers. Demand has been high, and as a result, has quickly outgrown supply predictions.

Motorola has decided to adjust razr’s presale and launch timing to better meet consumer demand. We are working to determine the appropriate quantity and schedule to ensure that more consumers have access to razr at launch.

We do not anticipate a significant shift from our original availability timeline.