N26 Bank: IBAN aus Fotos und Anzeige der Empfängerbank

Die Bank N26 hat heute ein Update für die Banking-App veröffentlicht. Das bringt Neuerungen für den Bereich der ausgehenden Zahlungen mit.

Sicherheit sollte bei einer Banking-App oberste Priorität haben. Was dabei helfen kann, ist Transparenz. Das hat auch N26 erkannt und spielt ab sofort zwei Neuerungen per App-Update aus. Zumindest eine der Anpassungen ist in meinen Augen eine absolute Basisfunktion, die bisher schlicht nicht verfügbar war.

So ist es jetzt einfacher zu überprüfen, ob das Geld an die richtige IBAN gesendet wird, beziehungsweise welches die Empfängerbank ist. Denn sobald eine IBAN eingegeben wird, stellt die App automatisch den Namen der Empfängerbank dar.

Außerdem ist es mit dem neuesten App-Update möglich, bei der IBAN-Eingabe ein Foto vom Smartphone hochzuladen, aus dem die IBAN dann automatisch extrahiert wird. Das spart das Eintippen der Daten. Bisher bereits konnte die IBAN über die Kamera eingescannt werden.

