Nach Smart Home soll ein Health-Standard kommen

Matter ist ein neuer Standard für Smart Home-Produkte, den die Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt, in der unter anderem Apple, Google, Amazon und viele weitere Unternehmen sind. Der Standard ist seit Ende 2022 fertig und wird gerade nach und nach verteilt – und außerdem auch noch weiterentwickelt.

Nun hat die Connectivity Standards Alliance verkündet, dass man auch einen neuen Standard für „Health & Wellness“ entwickeln möchte. Damit sollen alle Dienste und Produkte dieser Art miteinander kommunizieren können. Smarte Geräte stehen im Fokus, allerdings gibt es bisher nur eine Arbeitsgruppe – das kann also dauern.

Das Ziel ist, dass alles miteinander verknüpft ist und im Notfall kommunizieren kann. Erkennt also zum Beispiel eine Smartwatch, dass eine Person gefallen ist, kann sie ein Signal an ein passendes Gerät im Haus schicken, welches dann einen Notruf absetzt und der Arzt gelangt dann über ein smartes Schloss ins Haus.

Es ist alles möglich, denn hier arbeiten die größten Tech-Unternehmen der Welt zusammen, aber das ist ein langer und komplexer Prozess, wenn so viele Parteien beteiligt sind, das haben wir bei Matter gesehen. Weitere Details gibt es im Blog der Connectivity Standards Alliance, wir halten euch hier ebenfalls auf dem Laufenden.

