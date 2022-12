Neue Inhalte bei Disney+: Das seht ihr im Januar 2023

Disney hat die Streaming-Highlights für Januar 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Mit dabei sind die zweite Staffel von Star Wars: The Bad Batch, Extraordinary, Welcome to Chippendales und weitere Inhalte. Es ist aber mal wieder ein etwas ruhigerer Monat, die Zahl der neuen Inhalte fällt dann doch sehr überschaubar aus.

Highlights für Disney+

„Star Wars: The Bad Batch“ Staffel 2 Ab 4. Januar exklusiv auf Disney+

„If These Walls Could Sing“ Ab 6. Januar exklusiv auf Disney+

„Welcome to Chippendales“ Ab 11. Januar exklusiv auf Disney+

„Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ Ab 13. Januar auf Disney+

„Koala Man“ Ab 18. Januar exklusiv auf Disney+

„The Hardy Boys“ – Staffel 1&2 Ab 18. Januar exklusiv auf Disney+

„Extraordinary“ Ab 25. Januar exklusiv auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

4. Januar

Runaway – Staffel 1 (Star)

The French Mans – Staffel 2 (Star)

6. Januar

Beba (Star)

11. Januar

Chasing Waves – Staffel 1 (Disney)

13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen (National Geographic)

Retrograde (National Geographic)

The Territory (National Geographic)

18. Januar

König Shakir recycelt (Star)

Atlanta – Staffel 4 (Star)

20. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne (Disney)

25. Januar

NYPD Blue – Staffel 9 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

11. Januar

Die Bergretter – Staffel 13 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2&3 (National Geographic)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2 (National Geographic)

13. Januar

Daredevil (Star)

25. Januar

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit – Staffel 3 (Star)

27. Januar

Heilstätten (Star)

