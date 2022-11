Neue Switch-Spiele: Nintendo veröffentlicht zwei Mario-Klassiker

Mein Tipp der Woche: Splatoon 3 für die Switch

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich…22. Oktober 2022 JETZT LESEN →