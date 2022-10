Mein Tipp der Woche: Splatoon 3 für die Switch

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Splatoon 3

Diese Woche gibt es ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch. Splatoon 3 ist ein Shooter für ca. 45 Euro und ein Spiel, was ich wirklich mag. Das fing mit Splatoon auf der Nintendo Wii U an und ging mit Splatoon 2 auf der Nintendo Switch weiter.

In Splatoon 2 habe ich 2017 und 2018 sehr viel Zeit gesteckt, was mich selbst gewundert hat, da ich eigentlich keine Online-Shooter mag und nur Singleplayer-Spiele zocke. Splatoon ist die große Ausnahme und mein einziger Online-Shooter.

Das liegt vor allem daran, dass das Konzept anders ist. Man schießt nicht einfach nur auf andere Spieler, das eigentliche Ziel ist das Färben einer Map. Und wer mehr Fläche gefärbt hat, dessen Team gewinnt. Egal, wie viele man dabei getötet hat.

Seit einigen Wochen spiele ich Splatoon 3, was ich bisher eher nebenbei gespielt habe. Doch die Lücke zwischen The Last of Us Part 1 und God of War: Ragnarök habe ich jetzt mal genutzt, um mir Splatoon 3 etwas genauer anzuschauen.

Es ist zwar mein Tipp der Woche, aber das Fazit fällt gemischt aus. So ab 2020 hatte ich langsam gar keine Lust mehr auf Splatoon, da die Luft der Maps raus war. Das hat sich mit Splatoon 3 geändert, die neue Auswahl macht wieder viel Spaß.

Allerdings ist das eher Splatoon 2.5 und nicht Splatoon 3. Der Singleplayer-Modus wirkt erneut eher lieblos zusammengebastelt und bei den Karten und Waffen sind so viele alte Bekannte dabei, dass es sich manchmal genau wie Splatoon 2 anfühlt.

Hinzu kommt, dass sich die Hardware der Nintendo Switch seit 2017 leider gar nicht weiterentwickelt hat und Splatoon 3 zwar nicht schlecht aussieht, aber auch nicht wirklich gut für ein modernes AAA-Spiel. Wobei mich das nicht so sehr stört.

Was mich aber stört, sind hier und da Performance-Einbrüche und Mini-Ruckler. Es wirkt so, als ob Nintendo die Hardware der Switch hier nochmal ausgereizt und ein paar Details im Vergleich zu Splatoon 2 draufgepackt hat. Was man doch spürt.

Hier und da sieht es nochmal eine Ecke besser aus, aber vor allem das Menü ruckelt sich nach einer Partie gut und gerne mal so richtig einen ab. Zum Glück kaum im Spiel, aber sowas bin ich im Jahr 2022 nicht mehr wirklich gewohnt.

Immerhin kann man schon vollwertige PS5-Spiele mobil zocken.

Wie dem auch sei, eine Nintendo Switch mit besserer Hardware und 4K-Upscaling wäre perfekt für dieses Spiel auf dem großen Fernseher, aber das ist vielleicht erst für 2023 ein Thema. Und bis dahin muss man eben damit leben, was ich kann.

Splatoon 3 hat meine Freude am Spiel erneut geweckt, aber da es nur Splatoon 2.5 ist, glaube ich, dass das dieses Mal nicht so lange geht. Vor allem, da Nintendo ein paar Inhalte mit einem kostenpflichten DLC und nicht kostenlos nachreichen wird.

Also: Ich kann Splatoon 3 jedem Fan der Reihe empfehlen, aber wie gesagt, ihr bekommt hier eher Splatoon 2.5. Als Neueinsteiger ist es aber einen Blick wert, die Nintendo Switch war 2017 bei Launch von Splatoon 2 ja noch nicht so beliebt.

Da sind in den letzten Jahren aber ein paar Millionen Nutzer dazugekommen.

