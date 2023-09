Neuer Hyundai Kona bekommt digitalen Autoschlüssel

Ein digitaler Autoschlüssel ist in der heutigen Zeit normal, daher wunderte es mich, dass Hyundai beim neuen Kona von einer „Premiere im B-SUV-Segment“ sprach. Der neue Kona kann jetzt auch via Smartphone geöffnet werden, aber das ist doch normal in dieser Kategorie? Ja, aber Hyundai setzt bereits auf den Digital Car Key.

Hyundai: Autoschlüssel im Wallet

Das ist ein Standard für einen digitalen Autoschlüssel, den man sich dann in das Wallet auf dem Apple iPhone oder einem Android-Smartphone legen kann. Bei Apple nennt sich das CarKey, aber dahinter steckt eben ein Standard der Branche.

Viele Hersteller entwickeln eigene Lösungen für einen digitalen Autoschlüssel, den man in der App einrichten kann, der Digital Car Key könnte also tatsächlich eine Premiere in dieser Kategorie sein. Dieser Schritt bringt auch ein paar Vorteile mit.

So kann man den digitalen Autoschlüssel bequem mit anderen Nutzern teilen, man kann via NFC an der Tür öffnen (UWB, also Ultrabreitband wird bei Hyundai noch nicht unterstützt) und legt man das Smartphone in die Mittelkonsole, dann kann man es starten. Doch der für mich beste Vorteil: Das geht mit einer Smartwatch.

Ich habe den Digital Car Key damals bei der Einführung (BMW und Apple machten den Anfang) getestet und konnte das Auto so mit der Apple Watch entsperren und starten. Für die Funktion benötigt man bei Hyundai aber die Prime-Ausstattung.

Also ja, digitale Autoschlüssel sind nicht neu und auch nicht die App, aber bis heute halten sich viele Marken bei diesem Standard weiter zurück. Was ich schade finde, denn die Option mit der Apple Watch fühlte sich schon sehr stark nach Zukunft an.

Bei Android unterstützen übrigens nicht alle Marken diesen Standard, nur Google und Samsung sind sicher dabei. Ihr müsst euch also vorher noch genau informieren.

Honda kündigt drei neue Elektroautos an Die Aufholjagd einiger Marken, welche die Elektromobilität bisher verschlafen haben, beginnt. Honda hat daher direkt drei Weltpremieren für die Japan Mobility Show 2023 im Oktober parat und zwei neue Elektroautos […]27. September 2023 JETZT LESEN →

-->