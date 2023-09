Honda kündigt drei neue Elektroautos an

Die Aufholjagd einiger Marken, welche die Elektromobilität bisher verschlafen haben, beginnt. Honda hat daher direkt drei Weltpremieren für die Japan Mobility Show 2023 im Oktober parat und zwei neue Elektroautos schon heute gezeigt.

Dazu gehört der Honda Sustainia-C, der an den Honda E erinnert, der ja keinen Nachfolger bekommt. Details stehen noch aus, aber der Name deutet es schon an, es geht um Nachhaltigkeit. Ihr könnt das Elektroauto auf dem Beitragsbild sehen.

Ein Elektroauto für die letzte Meile

Weiter geht es mit dem Specialty Sports Concept, den Honda noch nicht zeigen wollte, den wir aber Ende Oktober sehen werden. Das wird wohl ein elektrischer NSX, der sich im Sommer angedeutet hat. Das dritte Modell nennt sich CI-MEV:

Das CI steht für „Cooperative Intelligence“ und es soll ein kompakter Zweisitzer werden. Laut Honda liegt der Fokus eher auf urbanen Gebieten und der „letzten Meile“ zum Arbeitsplatz. Und wann sehen wir diese drei neuen Elektroautos?

Es sind alles Konzepte, auch der Sportwagen wird ein solches sein. Honda hat also nicht viel zu bieten und muss darauf hoffen, dass der e:Ny1 den Kunden nicht zu teuer ist und bis zum neuen Lineup angenommen wird. Bei dieser Aussicht frage ich mich so langsam auch, warum Sony unbedingt Honda als Partner gewählt hat.

