Next Level Games: Nintendo übernimmt Entwickler von Luigi’s Mansion

Nintendo hat bekannt gegeben, dass man Next Level Games übernehmen möchte. Das Entwicklerstudio bezeichnet sich als „AAA Nintendo Developer“ und hat sich unter anderem mit Luigi’s Mansion in den letzten Jahren einen Namen gemacht.

Doch nicht alle Titel von Next Level Games kamen gut an, denn „Metroid Prime Federation Force“ für den Nintendo 3DS wurde eher schlecht bewertet. Nintendo möchte das Studio zu 100 Prozent übernehmen und geht davon aus, dass der Deal noch im ersten Quartal abgeschlossen sein wird – Details zur Summe gibt es nicht.

Die Spiele, an denen Next Level Games bisher gearbeitet hat, sind „okay“, wobei ich ein großer Fan von Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch bin. Das ist der beste Titel der Reihe bisher und ein oft unterschätztes Spiel. Ich rechne nicht so schnell mit Luigi’s Mansion 4 – mal schauen, was daher als Nächstes geplant ist.

